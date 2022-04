Under 17 - La spunta il Fossano

Finalemente il Fossano può festeggiare. I ragazzi allenati da Luca Chiappella infatti hanno conquistato il campionato con due turni d'anticipo, superando nell'ultimo turno un ostacolo non semplice come il Pienerolo e con una vera e propria prova di forza, visto che lo score recita 4-0 per i Blues. Termina così il braccio di ferro a distanza con le avversarie di una stagione: il Bra, anch'esso vittorioso, ma visto il prossimo turno di riposo per i giallorossi i quattro punti di svantaggio diventano insormontabili, mentre più distante ancora il Chisola , che cade nello scontro d'alta classifica con la Cheraschese.