Borgaro, 5 anni di squalifica per il dirigente

Si attendeva una punizione esemplare e punizione esemplare è stata per il dirigente del Borgaro Nobis che, al termine dell'incontro tra Borgaro e Venaria, valida per i play out della categoria Under 17, ha colpito con una testata un giocatore del Venaria. Il giudice sportivo ha infatti inflitto ben cinque anni di squalifica al dirigente, oltre alla radiazione da ogni rango e categoria Figc. Per effetto di questa punizione per il Borgaro c'è il rischio concreto di perdere tutte le categorie regionali in vista della prossima stagione, come già era capitato per un caso analogo alla Rivarolese qualche stagione fa. L'unica speranza per i gialloblù è nel ricorso, ma lo sconto di pena dovrebbe essere considerevole per evitare la retrocessione.