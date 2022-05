Under 17 - La festa è del Lascaris

Nella ripresa aumentano i ritmi e al 14' il Lascaris riesce anche a trovare il vantaggio con Fregnan, che sfrutta nel migliore dei modi un'indecisione della difesa collinare. Non c'è nemmeno il tempo per festeggiare che il Chieri impatta subito il match con Mammarella che trasforma un calcio di rigore. Con il passare die minuti il Lascaris avanza il proprio baricentro e sfiora il gol decisivo in un paio di circostanze con Fregnan e De Luca, che trovano però un Ciquera attento. Si va ai supplementari e nel primo tempo è Rio a portare nuovamente in vantaggio i bianconeri con un gran colpo di testa. La risposta del Chieri non si fa attendere, ma Dumani si vede annullare il gol del possibile 2-2 per un fallo in attacco. Nel finale la squadra di Loria prova il forcing per prolungare la sfida ai rigori, ma il 2-1 non cambia e possono iniziare i festeggiamenti per il Lascaris.