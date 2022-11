U17 Regionale: il riassunto del girone D

Turno positivo anche per il CBS, che cala il poker contro il KL Pertusa nell'impegno interno, trascinato dalla doppietta di Andrea Achino. Chi, invece, non sorride, è indubbiamente l'Asti, che cede il passo al Moncalieri nel big match dell'undicesima giornata: la squadra guidata da Torri vince 1-0 nei minuti finali grazie alla rete di Lorenzo Lunardi.

Bacigalupo e Canelli regalano un pari zeppo di gol, due per parte, che a poco serve però per la squadra ospite, ferma nelle zone basse della classifica. Mentre vince la Novese, 3-1 contro il Beppe Viola. Infine, pareggiano 1-1 Moderna Mirafiori-Alba Calcio, in quello che era a tutti gli effetti lo scontro diretto in fondo al girone.