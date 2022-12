U17 Regionali: Volpiano Pianese macchina bellica

Se c'è una squadra che in questo inizio di campionato sta stupendo quella è sicuramente il Volpiano Pianese. I biancoblù potrebbero essere associati a un'autentica macchina bellica, capace di realizzare 64 reti in dodici incontri addobbando (visto che le feste si avviciano) una media spaventosa di 5,3 centri a partita.

La formazione della provincia di Torino diverte e fa divertire, ma soprattutto sta sbaragliando la concorreza del girone A degli U17 regionale una partita dopo l'altra. I ventinove punti conquistati suddivisi in nove sinfonie, un pareggio e una sconfitta sono la testimonianza che il Volpiano in questo campionato sembrerebbe fare sul serio.

Allo stesso modo le avversarie non mancano; vedi per esempio il trittico formato da Biellese, Sparta Novara e Baveno (23 punti a testa), che in una stagione "normale" si giocherebbero il titolo fino alla fine. Non è dello stesso avviso però la capolista, forte dei ventinove fiocchi di neve conquistati in dodici incontri e già regina d'inverno con due giornate d'anticipo. Se la formazione di Malagrinò riuscirà ad avere lo stesso ritmo visto fino adesso sarà solo il tempo a dircelo, ma per il momento il Volpiano Pianese guarda tutti dall'alto.