U17 Regionali: Lucca, attaccante dal gol facile: Mi ispiro a CR7»

Un inizio di stagione da ricordare per Riccardo Lucca , il classe 2006 della Volpiano Pianese che sta dominando la classifica marcatori del campionato Under 17 Regionale. Sono 18 le reti segnate in 13 partite . Reti che hanno aiutato la sua squadra a superare le difficoltà delle prime partite e di volare in testa alla classifica con 29 punti, a tre lunghezze sulla Biellese , attualmente seconda.

Hai segnato 18 gol in 13 partite. Come descriveresti il tuo rendimento finora?

«Sono molto contento, è bello segnare ed aiutare la squadra. Mi è dispiaciuto però perdere lo scontro diretto contro la Biellese. Ma sono comunque molto felice dell'ultimo periodo, soprattutto dopo un inizio complicato, in cui avevamo racimolato pochi punti nelle prime quattro partite. Ci siamo parlati e abbiamo vinto otto partite consecutive. Siamo un gruppo molto unito, vogliamo vincere e non importa chi segna, l'importante è fare il bene della squadra».

Manca una partita alla fine del 2022. Qual è il vostro obiettivo per il resto della stagione?

«Vogliamo assolutamente vincere il campionato. È il nostro obiettivo dal primo giorno. L'anno scorso abbiamo perso il titolo all'ultima giornata, ma, a mio avviso, eravamo superiori al Venaria. Da quella partita, il nostro obiettivo è sempre stato quello di vincere tutte le partite. Ce lo diciamo da inizio anno e credo che possiamo farcela».

Stai dimostrando tutto il tuo valore in questo campionato. Qual è il tuo sogno futuro?

«La mia ambizione è un po' quella di tutti i miei coetanei, ossia diventare un calciatore professionista. Sarebbe meraviglioso trasformare questa mia passione in un lavoro. In futuro mi piacerebbe giocare nella Juventus, la squadra per cui tifo, ed uno dei miei sogni è quello di vestire la maglia della Nazionale».

Per concludere, a quale giocatore ti ispiri?

«Potrebbe sembrare scontato, ma il mio calciatore preferito è Cristiano Ronaldo, mi ispiro a lui. È un giocatore che ammiro molto, l'ho seguito per tutta la sua carriera, non solo in bianconero. Ogni giorno, quando ho bisogno di caricarmi, vedo sempre una sua partita in particolare: gli ottavi di finale di Champions League, quando con una tripletta ha permesso alla Juventus di passare il turno. In quella gara ha dimostrato di essere uno dei migliori».