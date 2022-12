U17 Regionali: Nichelino campione d'inverno. Bert: "Noi come l'Atalanta"

Il Nichelino Hesperia è campione di inverno. Il titolo del girone C degli U17 regionali è giunto nella mattinata odierna quando la LND Piemonte ha deciso di rinviare tutte le partite del weekend e grazie a quel punto di vantaggio sulla corazzata Chisola la banda di Elio Bert si è laureata la regina del primo scorcio di campionato. Descritta come l'Atalanta della situazione proprio dal condottiero Bert , la formazione della provincia di Torino è riuscita a mettere alle spalle squadre come Bra, Cheraschese e Chisola ottenendo undici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta proprio contro i biancoblù. I 34 punti conquistati fanno del Nichelino la principale squadra da battere.

Soddisfatto ed emozionato il condottiero dell'Hesperia Elio Bert. "Stiamo facendo un cammino importante e straordinario. Posso contare, infatti, su un gruppo genuino, recettivo e intriso di qualità in ogni reparto del campo. Il mio Nichelino lo paragono all'Atalanta di Gasperini (grande sorpresa degli ultimi anni di Serie A), in quanto ci sono almeno altre tre squadre più attrezzate della nostra. Terminare il girone di andata davanti a formazioni blasonate del territorio nostrano non ha prezzo, ma soprattutto è un forte segnale che vogliamo lanciare alla concorrenza. Il nostro obiettivo principale? Arrivare tra le prime quattro e disputare i play-off regionali. Non precludo nulla nè a me nè ai ragazzi, ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Se saremo bravi a gestire la pressione e restare compatti sono sicuro che ci potremo togliere svariate soddisfazioni".