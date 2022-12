U17 Regionali, gli Oscar del girone di andata: Lucca miglior giocatore, panchina d’oro ad Elio Bert

Archiviato il girone di andata, è tempo di assegnare gli Oscar invernali per la categoria Under 17 regionale .

Tra le quattro capolista dei gironi A, B, C e D, la Pro Eureka di Gabriele Davin si aggiudica l’Oscar di migliore squadra del 2022, grazie ai suoi trentaquattro punti conquistati in tredici gare disputate: tredici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Solo due formazioni, infatti, nel corso della prima parte di stagione sono riuscite a strappare punti alla capolista del girone B: l’Alpignano nell’ultimo turno disputato, vittoriosa per 3-2 e il Lascaris, che ha inchiodato i ragazzi di Davin sull’1-1. Numeri stratosferici in attacco, con ben trentanove reti realizzate (una media perfetta di tre centri a partita).

Per quanto riguarda i premi individuali, invece, Riccardo Lucca strappa la scena e si aggiudica l’Oscar di miglior giocatore: il bomber del Volpiano Pianese, che milita nel girone A, ha realizzato ben diciotto reti in questa prima fase di stagione (nessuno come lui nei quattro gironi), trascinando la sua squadra al vertice del campionato con tre punti di vantaggio sulla Biellese che insegue.

Tra i pali, miglior portiere per Mattias Terrazzino del Chieri, attualmente prima nel girone D. Oscar più che meritato per il classe 2006 che, nonostante l’alternanza con Lorenzo Delmonaco, tutte le volte che è stato chiamato in causa (ben sette presenze) ha risposto presente, subendo soltanto un gol fin qui.

Infine, panchina d’oro a Elio Bert, che sta guidando il suo Nichelino Hesperia verso la vittoria del girone C, con trentaquattro punti conquistati e un margine minimo sulle due inseguitrici (Chisola e Cheraschese) da difendere nel girone di ritorno.