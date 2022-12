Turin Football Winter Cup, la Champions League invernale entra nel vivo

Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime partite dell'inedito e prestigioso torneo organizzato da quattro società in forte collaborazione con la Juventus. Ecco un riassunto di come è andata.

Luca Di Loreto 30 . 12 . 2022 12:32 2 min

La prima edizione della “Turin Football Winter Cup”, la Champions League invernale del calcio giovanile piemontese, è finalmente entrata nel vivo. Nella giornata di ieri, infatti, sono andate in scena le prime partite del prestigioso torneo. Nella categoria U17 il Chisola sbatte sul muro del Nichelino Hesperia, caparbio a traghettare l’incontro sullo 0 a 0 fino al triplice fischio finale; mentre l’Alpignano nel girone B supera di misura il Rosta, grazie al rigore di Leccese. Per gli U16 tris del Volpiano sul Rosta (doppietta di Peradotto e rete di Brunazzo per i blues); il Sisport, invece, schianta l’ostacolo STS, grazie alle griffe di Ciocan e Bledea. Negli U15 esagera il Chisola, che contro il Nichelino Hesperia si regala una “manita” da favola (Calamita sugli scudi); mentre al Lascaris basta la rete di Caglioti nei primi minuti di gioco per assicurarsi il match con il Rosta. Per quanto riguarda la categoria degli U14, l’Alpignano gioca a tennis e condanna il Rosta con uno sbalorditivo 6 a 3; infine debutto perfetto per il Pinerolo, che si aggiudica l’intera posta grazie alla perla di Penno nella sfida sentita con il Sisport. L'appuntamento è fissato a questo pomeriggio con le altre sfide della prima giornata del torneo. Da non perdere Tutte le news di Under 17 regionale

