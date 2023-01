U17 Regionali, l'analisi approfondita dei gironi

Il gruppo A è stato plasmato dalla qualità del Volpiano Pianese, capace di conquistare 29 punti in tredici gare disputate. La serie pretendente al titolo regionale però è stata messa, nelle ultime settimane, sotto scacco dalla Biellese, seconda e distante tre lunghezze dalla vetta. Attenzione anche alle possibili sorprese; fra tutte spiccano i nomi altolocati di Sparta Novara e Baveno situate in zona podio. Quasi spacciata la Strambinese, ancora ferma a zero punti dopo tredici giornate. In zona pericolo, inoltre, ci sono Union Novara, Verbania e Borgosesia.

Nel girone B la Pro Eureka è la candidata principale al trionfo finale; segue il Lascaris a quattro punti di distanza dalla capolista, nonché unica rivale. Vanchiglia, Quncinetto e Rosta, sono state etichettate come possibili sorprese della seconda parte di campionato. A rischio retrocessione troviamo la Torinese (tre punti conquistati in tredici partite) e il Cenisia; già al sicuro dalle fiamme dell'inferno, invece, Pont Donnaz e BSR rispettivamente al dodicesimo e undicesimo gradino.

Divertente e intrigante la situazione legata al gruppo C, con ben tre squadre in lotta per il primo posto. Il Nichelino Hesperia, fin qui, è stata la sorpresa del girone ed è riuscita a conquistare il titolo nobiliare di regina d'inverno. Segue il Chisola (prentendente numero uno al successo finale) e Cheraschese a quota 31 punti. Nei bassifondi, invece, troviamo Salice, Beiborg, Caraglio e Bruinese.

Nel girone D è volata a due. Il Chieri guida la classifica a quota 34 punti tallonato dall'Acqui di Bobbio. A tre punti di distanza dal tandem di testa segue il CBS, possibile outsider e sorpresa della prossima parte di stagione. Il KL Pertusa, invece, è l'indiziata numero uno alla retrocessione nella categoria Provinciale.