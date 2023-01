Arona, Filippo Bagarotti e Riccardo Corradino sono del MIlan

Per una società dilettantistica vedere i propri giocatori fare il grande salto tra i professionisti è una delle soddisfazioni più grandi. Per l'Arona infatti è motivo d'orgoglio annunciare il passaggio di ben due prodotti del proprio Settore Giovanile al Milan: Filippo Bagarotti e Riccardo Corradino. Entrambi classe 2006 giocheranno fin da subito nella Under 17 rossonera. Con grande orgoglio la società biancoverde ha annunciato attraverso il proprio sito il passaggio dei due giovani facendo loro gli auguri per questa nuova avventura tra i Pro.