U17 regionali, Vanchiglia tris di gioia

Sulla carta doveva essere un match equilibratissimo: sia Vanchiglia che Charvensod erano a metà classifica, ad un punto di distanza l'una dall'altra. Per questo alla vigilia ci si aspettava una gara ricca di capovolgimenti di fronte e soprattutto divertente, visto che entrambe non avevano nulla da perdere. Le premesse sono state rispettate dai ventidue in campo, i quali hanno dato vita ad un batti e ribatti divertente e piacevole da guardare.

Partono meglio gli ospiti, reduci da due brutte sconfitte nelle gare di dicembre, desiderosi di riscatto. Girardi sguscia tra le maglie della retroguardia del Vanchiglia ma la sua prima conclusione viene respunta da Valente in uscita. L'estremo difensore però non può nulla sulla ribattuta trasformata in gol dallo stesso Girardi. Poco dopo arriva il pari: cross di Pomella per Schiavuzzi che controlla e batte Del Missier con una bella girata. Cinque minuti dopo, ancora Vanchiglia. Lanzafame atterrato in area, calcio di rigore che batte lo stesso numero undici dei padroni di casa, ma il suo tentativo si stampa sulla traversa.

Il Charvensod sente l'aria buona e spinge con convinzione, pescando la rete del vantaggio momentaneo: tiro cross dalla destra di Orfano che Marcellan devia quanto basta per correggerne la traiettoria in rete. Tre minuti dopo, il Vanchiglia ripesca il pareggio: punizione dal limite che Lanzafame trasforma in rete. Il vento ora soffia in favore dei padroni di casa, che ne approfittano poco prima della fine della prima frazione. Sponda di Pomella, al secondo assist di giornata, per Burnescu, che gira sotto la traversa il gol del vantaggio. Nella ripresa sono più le occasioni dei padroni di casa per allungare che non quelle del Charvensod di pareggiare. Da segnalare un palo a testa, prima di Lanzafame, poi di Scarfone.