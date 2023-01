U17 regionali, l'Ivrea sotituisce Giusti con Grosso

Cambio in panchina per la formazione Under 17 dell'Ivrea. Paolo Giusti infatti non sarà più l'allenatore della formazione orange. Fatale è stato il pesante 7-2 casalingo patito nell'ultimo turno contro il Volpiano. La società ha optato per una soluzione interna scegliendo Fabrizio Grosso, attualmente vice di Manuel Talentino nell’Under 16. Il neo tecnico della Under 17 esordirà nella trasferta proprio contro la sua ex società la Strambinese.