U17 regionali, uragano Chieri in vetta con l'Acqui

Una serie proseguita quindi con quest'altro punteggio più che rotondo che permettono agli azzurri di comandare la classifica generale, anche se in coabitazione, ma mostrando numeri davvero da leader con largamente il migliore attacco con 73 gol all'attivo e solamente 8 reti subite, anche in questo caso la migliore difesa del girone. La sfida a distanza con l'Acqui proseguirà nel prossimo turno con un banco di prova sicuramente più complicato per il Chieri che dovrà fare visita all'Asti quarta forza del girone, mentre per i bianchi l'impegno sulla carta sembra meno gravoso visto che affronteranno a loro volta il Beppe Viola.