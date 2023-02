U17 Regionali, la situazione nei quattro gironi

Nel gruppo A la capolista Volpiano Pianese prosegue la trionfale cavalcata al successo finale, superando di corto muso il Borgosesia (0-1). I biancazzurri allungano a otto lunghezze dal secondo posto presidiato dallo Sparta Novara. La principale rivale al titolo non demorde e tiene intatti sogni di gloria, annichilendo la resistenza della Strambinese (0-6); crolla per la seconda volta consecutiva la Biellese, che a “Pallanza”, viene sconfitta 2 a 1 dal coriaceo Verbania. Risalgono la china Casale e Ticino, che certificano la quarta piazza del girone, mandando al tappeto rispettivamente Ivrea e Borgomanero. Termina in parità la sfida tra Turricola Terruggia e Città di Cossato (3-3); stesso esito e risultato anche la gara disputata tra Union Novara-Baveno; un punto per parte, che serve a ben poco per cullare le ambizioni dei due club.

Nel girone B il Lascaris si prende la scena, batte la Pro Eureka (seconda) e allunga in vetta alla classifica. I bianconeri, grazie al successo per 1 a 2 conquistano il primato in solitaria a cinque lunghezze di distanza. Si avvicina alle consorti al trono il Quincinetto Tavagnasco, che dilaga sul campo della Torinese (0-9). Vittorie convincenti anche per Vanchiglia (8 a 1 contro il PDHZ), Rivarolese (4-1 con il Cenisia) e Charvensod che disarciona il Rosta con uno scoppiettante 3 a 2. Quinto ko stagionale per l’Alpigiano, che viene colpito a freddo dal Lucento; infine colpo di coda dello Spazio Talent sul Grugliasco (0-2).

Nel gruppo C il Chisola rifila un sonoro 8-0 al Salice e mantiene, in solitaria, le chiavi sul primo posto. Cade inaspettatamente il Nichelino Hesperia a Fossano (2-1) e vede scappare la regina biancazzurra. Risposta di qualità della Cheraschese (0-3 sulla Saviglianese), che vale il terzo posto in classifica a cinque lunghezze di distanza dalla vetta. Il Pinerolo passa sul sintetico del Beiborg (0-2), il Centallo cala il tris contro il Bra; mentre il Busca si regala un pomeriggio da favola, rifilando un convincente 3 a 1 alla Bruinese.

Nel raggruppamento D colpaccio del Chieri che supera facilmente il Moderna Mirafiori (0-5) e approfitta nel migliore dei modi della caduta dell’Acqui al “Renzo Saglietti” di Cuneo contro l’Alba. I rossoblù grazie alla combinazione allungano a tre punti dal secondo posto. Non né approfitta il CBS, che non va oltre l’ 1 a 1 contro il Moncalieri; successo prestigioso per l’Albese contro l’Asti (0-1); mentre il Derthona conferma Il quarto posto della graduatoria, battendo 2 a 0 il Canelli. La Novese fa la voce grossa contro il Bacigalupo (4-1). Termina in patta la sfida del “Palatucci” tra Beppe Viola e KL Pertusa.