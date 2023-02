Borgaro Nobis, a Pasqua si gioca il 42° Maggioni-Righi

Manca ancora un po' di tempo, ma sta prendendo corpo la nuova edizione del prestigioso Torneo Maggioni-Righi, manifestazione organizzata dal Borgaro Nobis, riservata alla categoria Under 17, classe 2006. La 42ma edizione, come tradizione si svolgerà nel periodo pasquale e più precisamente dal 7 al 10 aprile. Dopo le due edizioni annullate a causa del Covid e quella passata riservata esclusivamente a formazioni italiane, nel 2023 il torneo riprende la sua vocazione internazionale con la presenza di due formazioni estere, com'era avvenuto fino al 2019 quando a trionfare erano stati gli svedesi del Göteborg battendo in una finale tutta nordica i danesi del Nordsjælland. Lo scorso anno invece ad alzare al cielo il trofeo era stata l'Atalanta, capace di superare nella finalissima il Genoa, e di primeggiare al cospetto di altre big del calcio italiano come Juventus, Torino e Sassuolo.