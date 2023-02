Under 17 Regionale, Volpiano-Strambinese 5-0

Allo stadio “Goia” di Volpiano va in scena il testa-coda tra il Volpiano Pianese e la Strambinese . Da un lato c’è una squadra, come il Volpiano , che è una vera macchina da gol: 85 reti in 17 partite . Dall’altra una compagine inchiodata ancora a zero punti in classifica. La differneza di valori in campo si vede fin dalle prime battute di gioco.

I padroni di casa dimostrano di essere una squadra compatta e nel corso del primo tempo fa quello che vuole in campo con la Strambinese che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Al 11’ passa il Volpiano. Castellani si invola sulla fascia, cross perfetto per Lazzaron che al volo manda in porta. Al 22’ azione personale di Alba a servire Vargas che corregge in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Un minuto dopo Vargas segna di nuovo e questa volta può esultare. Prima della fine dei primi 45 minuti del riposo i padroni di casa calano il tris. Protagonista Parasiliti che parte dalla sua difesa palla al piede, chiede un uno-due a centrocampo e calcia con precisione da fuori per il 3 a 0.

Nella ripresa la musica non cambia. Al 3’ il Volpiano cala il poker. Vargas viene trattenuto in area da Regruto. Rigore. Vargas sigla la sua doppietta personale. Il 4-0 provoca un sussulto alla Strambinese che per la prima volta si fa vedere dalle parti di Murgia. Al 22’ espulsione di Fedele e i padroni di casa rimangono in 10. Ciò però non cambia l’inerzia della partita. La rotonda vittoria porta anche la firma di Parasiliti. Un successo che manda il Volpiano sempre più su, mentre per la la Strambinese è sempre più notte.