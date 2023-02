U17 Regionali: Chisola e Lascaris restano al comando. il Volpiano strapazza la Strambinese

Nel gruppo A non smette di stupire il Volpiano Pianese (5-0 sulla Strambinese) e comincia a vedere la linea del traguardo (otto lunghezze di vantaggio sullo Sparta Novara). Sparta che conferma l'ottimo periodo, nonostante i tanti passi dalla vetta, dilagando nel derby novarese contro l’Union. Il Casale vince con il Baveno e raggiunge al terzo posto la Biellese, sconfitta dal Turricola Terruggia. Riprende quota il Cossato, che annichilisce 3 a 2 il Ticino; mentre il Borgomanero dilaga con il Borgosesia (5-2). Infine il Verbania si aggiudica il match contro l’Ivrea e approda all’ottavo gradino della classifica.

Nel girone B alla capolista Lascaris basta un acuto per archiviare la pratica Grugliasco e confermare il primato. Il Quincinetto (secondo) risponde nel migliore dei modi al successo bianconero e supera nella partita clou di giornata la resistenza della Pro Eureka. Ritrova il sorriso l’Alpigiano che passa 1-2 sul Rosta; mentre il Vanchiglia di corto muso si aggiudica la sfida del “Franco Riconda” con il Lucento. Poker prestigioso del Cenisia con la Torinese; infine PDHZ e Rivarolese si annullano a vicenda (2-2).

Nel raggruppamento C prosegue la cavalcata entusiasmante del Chisola. Il 3 a 1 inflitto al Bra permette alla banda biancazzurra di allungare in vetta alla classifica. Non getta la spugna il Nichelino Hesperia, che annichilisce la Bruinese e mantiene intatti i sogni di gloria (2 punti di svantaggio dal primo posto). Risale la china la Cheraschese, che con il roboante poker al Beiborg si arrampica in zona podio e guarda con particolare attenzione i giochi al potere. Successi importanti per Pinerolo e Fossano rispettivamente contro Salice e Centallo; mentre il Cuneo Olmo dilaga 4 a 1 con la Saviglianese e certifica l’ottavo vagone della graduatoria. Infine scoppiettante la sfida del “Berardo”, che ha visto i padroni di casa del Busca aggiudicarsi l’intera posta ai danni del Caraglio (4-3).

Nel girone D prosegue il duello a distanza tra Chieri e Acqui. I rossoblù superano di misura il Moncalieri; mentre la banda bianconera si dimostra dirompente con il Moderna Mirafiori. Il CBS vince e convince, aggiudicandosi la sfida con la Novese (2-0) e l’Asti rifila un set tennistico al KL Pertusa. Successi anche per Albese (4-0 sull’Alba) e Derthona (0-2 con il Bacigalupo), che valgono rispettivamente il sesto e quarto posto in classifica. Termina con il punteggio di 1-1 la partita del “Riccadonna” tra Canelli e Beppe Viola.