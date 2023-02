U17 Regionali: Lucca guida il treno a quota 20 reti, insidia il trono Gilardo dell'Acqui

A comandare la graduatoria All-Time troviamo il figlio d’arte Lucca del Volpiano Pianese, nonché parente stretto dell’ex giocatore del Pisa e attuale numero 18 dell'Ajax. Il centravanti biancoblù ha messo a referto la bellezza di 20 reti, trascinando la sua squadra in vetta al gruppo A a quota 44 (otto lunghezze di margine dallo Sparta Novara).

Riflettori focalizzati anche su Gilardo dell’Acqui, tornato prepotentemente in corsa per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere. L’attaccante bianconero ha depositato 18 sfere in fondo al sacco, confermandosi la prima minaccia al trono.

Pokerissimo di nomi, invece, per quanto riguarda la chiusura della masterclass con 16 reti all’attivo. Al terzo posto troviamo Mondino del Fossano, Bergia del Centallo, Ricci (Novese), Vitale (Vanchiglia) e Lista nuovamente del Volpiano Pianese.

Attardati di una lunghezza dalle prime tre posizioni ci sono il gioiellino Ferrante appartenente alla casata del Chieri, la coppia Caraglio-Sadrija del Cuneo Olmo e Suquet (Quincinetto Tavagnasco). Chiudono le prime cinque posizioni a 12: Di Filippo (Chieri), Pingitore (Città di Baveno), Massaro (Lascaris), Coda (Pro Eureka), Nurisso (Rosta), Fedele (Volpiano). Ecco qui sotto il podio aggiornato.

1.) 20 reti: Lucca (Volpiano Pianese)

2.) 18 reti: Gillardo (Acqui)

3.) 16 reti: Mondino (Fossano), Bergia (Giovanile Centallo), Ricci (Novese), Vitale (Vanchiglia), Lista (Volpiano Pianese).