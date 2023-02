U17 Regionali: Chieri e Alpignano regine indiscusse

Nel girone B prosegue a suon di prestazioni l’egemonia territoriale del Lascaris, che abbatte anche il Charvensod con il risultato di 4 a 2 e inserisce altri punti importanti nel serbatoio delle ambizioni, verso la conquista del titolo regionale. Nonostante il successo bianconero, non demorde il Quincinetto Tavagnasco, che regola il Grugliasco e rimane a cinque passi dalla vetta della classifica.

Nel raggruppamento C prosegue il duello a distanza tra Chisola e Nichelino Hesperia. La banda di Francesco Bonasera dilaga al “Bernezzo” di Cuneo con il Caraglio (0-7); mentre la capolista Chisola rifila un poker sonoro al Centallo e conferma due punti di margine proprio dal Nichelino.

Infine nel girone D il Chieri non abbassa la guardia, frantuma la Novese e rimane saldamente in testa al campionato. Sbandano, invece, sia Acqui che CBS. La formazione di Bobbio, viene sconfitta di misura dal coriaceo Moncalieri e rimane a sei punti di svantaggio dai rossoblù; mentre i rossoneri non vanno oltre il 2 a 2 sul sintetico del Bacigalupo.