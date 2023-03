U17 Regionali: il Chieri prova a chiudere il campionato; big match tra Lascaris ed Alpignano

Nel girone A la capolista Volpiano Pianese non ha nessuna intenzione di fermarsi e sfida il Casale (terza forza del gruppo) nel big match di giornata. Lo Sparta Novara, secondo, pregusta la possibilità di accorciare dalla vetta e ospita il Verbania; mentre il Cossato affronta la Borgosesia, ubicata alla dodicesimo gradino in zona play-out.

Nel raggruppamento B gara ad alta quota tra Lascaris e Alpignano, con i bianconeri che occupano il trono a quota 48 punti. Il Quincinetto, invece, si scontra con un Charvensod in ascesa ed etichettato come “pericolo pubblico per le big del torneo”; mentre la Pro Eureka (terza) è impegnata al “Crestellaz” con il PDHZ.

Nel girone C riflettori puntati sulla capolista Chisola che fa gli onori di casa al Fossano con il Nichelino Hesperia che fronteggia la Saviglianese. Cheraschese e Pinerolo cercano risposte e affrontano rispettivamente Bra e Centallo.

Chiude il gruppo D con il lanciato Chieri che se la vedrà il Bacigalupo e prova a incrementare il rispettivo vantaggio sulle inseguitrici; impegno delicato per l’Acqui con la Novese (ottava); partita che si preannuncia scoppiettante quella che contrapporrà la CBS e il Derthona.