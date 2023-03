U17 Regionali: cade la capolista Lascaris e il Quincinetto torna in corsa

Crolla quasi inaspettatamente la capolista Lascaris, affondata dall’Alpignano (0-1), che permette ai biancoblù di certificare il quarto posto della classifica a quota 42 punti. Il Quincinetto Tavagnasco (seconda forza del raggruppamento) non sbaglia il match casalingo con il Charvensod (3-2) e strappa tre punti vitali per rimanere in scia alla capolista bianconera (la formazione della provincia di Torino, adesso, si trova a tre flebili lunghezze dalla vetta).

Bene anche la Pro Eureka, che con un sonoro 0-5 si sbarazza della resistenza del PDHZ e agguanta la seconda fila, alle spalle della coppia di testa. Nono risultato utile consecutivo per il Vanchiglia, imbriglia il Rosta Calcio e raggiunge le zone nobili della graduatoria.

In coda, il Lucento si sbarazza dello Spazio Talent (1-3); mentre la Rivarolese fa la voce grossa e annienta la Torinese (5-1). Infine il BSR Grugliasco vince lo scontro salvezza con il Cenisia e raggiunge il porto tranquillo all’undicesimo posto.

Nel prossimo turno sono diversi gli incroci incandescenti sia per quanto riguarda la lotta al titolo che per le zone meno altolocate. L’Alpignano farà gli onori di casa al Quincinetto Tavagnasco nel big match della ventunesima giornata di campionato; mentre la regina Lascaris sarà impegnata al “Franco Riconda” con il Lucento. Riflettori focalizzati anche sulle sfide tra Grugliasco-PDHZ e Charvensod-Cenisia.