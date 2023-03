U17 Regionali: Chisola e Nichelino per il titolo, ma spunta anche la Cheraschese

Dualismo perfetto. La cronistoria del girone C degli U17 Regionali narra le vicende di Chisola e Nichelino Hesperia , attualmente al primo e secondo posto della classifica. I biancazzurri nel precedente turno di campionato hanno surclassato la resistenza del Fossano (3-1), rimanendo in pianta stabile al comando della graduatoria a quota 54 punti, mantenendo a debita distanza i rivali.

Nonostante l’ennesimo successo del Chisola, il Nichelino Hesperia non ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca. Ne è la dimostrazione il successo di misura sulla Saviglianese (2-1), che ha permesso alla banda di Francesco Bonasera di far fronte alla qualità del fiorente settore giovanile biancazzurro e mantenere intatti i sogni di gloria. Il dilemma alla Dan Brown verrà sciolto presumibilmente alla 25esima giornata, quando i destini delle due protagoniste si incroceranno nella tana della capolista.

Come spesso accade nelle favole c’è anche un antagonista a minacciare il trono del girone, ovvero la Cheraschese. I bianconeri, nonostante un avvio difficoltoso, si trovano al terzo vagone della classifica e osservano con attenzione i giochi al potere. La formazione della provincia di Cuneo, infatti, è distante solamente cinque lunghezze dal primato e pregusta la possibilità di rientrare in corsa, qualora Chisola e Nichelino dovessero avere un leggero calo fisico e mentale. Nel prossimo turno la regina biancazzurra sfida il Pinerolo (quarta forza del raggruppamento), la Cheraschese affronta il Centallo; mentre il Nichelino Hesperia è ospite d’onore del Beiborg. Tutto quindi è ancora da decifrare e non ci resta che aspettare i prossimi capitoli di questa intensa ed emozionante lotta al vertice.