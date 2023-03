U17 Regionali: il Chisola sbanda e il Nichelino Hesperia agguanta il primo posto

Con il pareggio della capolista Chisola e la concatenata vittoria del Nichelino Hesperia, si riaprono i giochi al potere nel girone C degli U17 regionali.

I biancazzurri, infatti, arrestano la rispettiva corsa al trono imperiale e vengono inchiodati da un Pinerolo corsaro sullo 0 a 0. Non si fa sfuggire la ghiotta occasione il Nichelino (seconda forza del campionato), che supera di misura il Beiborg (griffe di La Monica e Imbrogno) e si porta al comando a quota 55 in condominio proprio con il Chisola.

Tutto apparecchiato anche per la Cheraschese, descritta nell’ultimo periodo come la terza in comodo. I bianconeri superano la resistenza del Centallo sulla sirena (1-2) e mettono nel mirino la coppia di testa (la squadra di Walter Scarzello adesso è a tre lunghezze dal primato).

Nelle retrovie il Fossano rifila un set tennistico al Caraglio (6-0); mentre Bra-Centallo danno vita a una gara intrisa di emozioni da una parte e dall’altra, con gli ospiti che al termine dei novanta minuti strappano tre punti preziosi e pesantissimi.

Il Busca passa con il Salice (1-2); mentre la Saviglianese disintegra la Polisportiva Bruinese e agguanta la nona piazza del girone C degli U17 Regionali.

Nel prossimo turno riflettori focalizzati sul big match tra Cheraschese e il Chisola; impegno morbido per il Nichelino Hesperia al “Prunotto” di Torino con il Salice. Gara per il quarto posto quella che vedrà impegnate Pinerolo e Fossano.