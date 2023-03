U17 Regionali: il Nichelino effettua il sorpasso sul Chisola e ringrazia la Cheraschese

Tante le emozioni che hanno caratterizzato la ventiduesima giornata del girone C degli U17 regionali .

A cominciare dal successo del Nichelino Hesperia contro il Salice, che è valso il contro sorpasso sull'ex capolista Chisola. La formazione di Francesco Bonasera si alza sui pedali e produce quindi uno scatto imperioso e decisivo, che li vede consolidare il primato a due lunghezze sul secondo posto.

Tutto questo non sarebbe successo se i biancazzurri non avessero pareggiato con la Cheraschese (terza forza del girone), ma si sa il calcio è un gioco spietato, divertente e affascinante anche per questi scenari.

La corsa al titolo è quindi aperta a diversi orizzonti e vede la favola Nichelino Hesperia dominare il rispettivo raggruppamento a quota 58 davanti a Chisola (56) e Cheraschese (53).

Prova a crederci anche il Pinerolo, che supera di misura il Fossano, grazie alle griffe di Pussetto e Ghiano e si porta a nove punti di distanza a quattro giornate dal termine dal secondo gradino, utile per accedere alla giostra infernale dei play-off.

I biancoscudati, infatti, non demordono e provano a insidiare le prime della classe contando soprattutto negli scontri diretti (nelle ultime quattro curve il Chisola sfiderà Cuneo Olmo, Nichelino Hesperia e la formazione di Primerano alla 26esima giornata di campionato). Sarà quindi un finale intenso, imprevedibile e ancora tutto da scrivere: la caccia ai play-off è ancora aperta.