U17 Regionali: Lascaris, Pro Eureka e Quincinetto. Il titolo si decide nel rush finale

Se l’amore è un grande casino come disse Gayle Forman non è da nemmeno la situazione rocambolesca del girone B degli U17 regionali .

A quattro giornate dalla sirena conclusiva, sono cinque le squadre che possono aggiudicarsi il primato. Mettiamo le cose in ordine. Il Lascaris momentaneamente si trova al comando della graduatoria, forte dei 49 punti ottenuti in ventidue partite. I bianconeri guidati da Lampignano, nel corso del campionato, hanno fatto registrare la migliore difesa (12 le reti incassate) e hanno il terzo migliore attacco.

In condominio con il Lascaris troviamo la Pro Eureka di Davin, che nell'ultimo turno ha rifilato un poker prestigioso alla Torinese; mentre in terza classe vi è l’ombra opprimente del Quincinetto Tavagnasco, distante due lunghezze dalla capolista.

Più staccate, ma sempre in scia, Vanchiglia e Alpignano a quota 46 gettoni. Andiamo ad analizzare il percorso delle prime tre formazioni in classifica.

Il percorso del LASCARIS

La squadra di Lampignano non può dormire sonni tranquilli, visto che nelle ultime quattro partite avrà degli incontri mozzafiato. Il Lascaris nella prossima giornata sfiderà lo Spazio Talent (forse l'unica sfida agevole per i bianconeri); prima di Pasqua, invece, toccherà al Vanchiglia (quarta forza del campionato); mentre poco dopo ci sarà l'impegno ambizioso con il Quincinetto Tavagnasco; per poi chiudere la propria avventura nella tana del Cenisia.

Il percorso della PRO EUREKA

Il finale dei gialloblù è pressoché simile a quello del Lascaris. Alla 23esima giornata la Pro sfiderà all’ “Ernesto Ragazzoni” il Vanchiglia. Una settimana più tardi spetterà al Grugliasco; quindi chiuderà la rispettiva regular-season con Charvensod e Alpignano.

Il percorso del QUINCINETTO TAVAGNASCO

I gialloneri affronteranno nel weekend il Rosta; per poi fare gli onori di casa allo Spazio Talent alla 24esima giornata. Decisamente vibranti e complicate, invece, le ultime due curve per i ragazzi di Luca Contiero; impegnati con la capolista Lascaris e la quarta formazione della classifica, ovvero il Vanchiglia.