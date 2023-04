U17 regionali: Chieri e Volpiano già campioni

Tantissimi i verdetti emessi nella 24esima giornata dei campionati regionali U17. Nel girone A la capolista Volpiano Pianese rifila un sonoro 7-2 al Borgomanero e festeggia davanti al proprio pubblico il meritato traguardo. Allo Sparta Novara basta un punto con il Cossato per blindare un posto nei prossimi play-off. Il Casale vince di misura contro il Verbania e avvicina sensibilmente la post season; mentre per Biellese e Ticino saranno decisive le ultime sfide per decretare la quarta squadra che prenderà parte al torneo eliminatorio.

Nel gruppo B sorride la Pro Eureka, che approfitta del passo falso del Lascaris e vola al comando della graduatoria. Prova a inserirsi l’Alpignano che conquista tre punti nella tana della Rivarolese e si mette a un punto di distanza dal trono del girone, con lo scontro diretto da disputare nell'ultima giornata di campionato. Testa a testa, tutta da seguire e vivere, tra Vanchiglia e Quincinetto per la quarta posizione; con le due formazioni che si troveranno Vis a Vis tra due settimane.

Nel raggruppamento C il Nichelino Hesperia batte il Centallo e corre a vele spiegate verso Il titolo (4 lunghezze di vantaggio sui biancazzurri del Chisola). Obliterati i biglietti play-off anche per Chisola, Cheraschese e Pinerolo; si spengono le speranze di qualificazione per il Fossano, nonostante una rimonta da sogno (5 punti di ritardo dal quarto gradino).

Il girone D, infine, presenta le proprie squadre alla tanto attesa post-season. Saranno Chieri (gli azzurri si sono già laureati campioni con diverse giornate di anticipo), Acqui, CBS a giocarsi gli spareggi promozione. Per l’Asti, invece, servirà ancora un punto per certificare la presenza. Ecco qui sotto, in grassetto, le squadre già sicure di partecipare alla post-season.

GIRONE A: Volpiano Pianese 59; Sparta Novara 46; Casale 43; Biellese 41; RG Ticino 39.

GIRONE B: Pro Eureka 55; Alpignano 54; Lascaris 52; Vanchiglia, Quincinetto 48; Rosta 42.

GIRONE C: Nichelino Hesperia 64; Chisola 60; Cheraschese 53; Pinerolo 51; Fossano 46.

GIRONE D: Chieri 63; Acqui 55; CBS 54; Asti 47; Derthona 43.