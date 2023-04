U17 Regionali: Pro Eureka e Nichelino a un passo dalla grande festa

Una cavalcata entusiasmante e idilliaca per la Pro e il Nichelino, che hanno omologato il percorso a proprio piacimento; frantumando i sogni delle rivali al trono.

Le squadre di Davin e Bert nelle prossime settimane possono già mettere il tutto in via ufficiosa. I giallobù a due giornate dal termine della regular season hanno un vantaggio di tre lunghezze sul Lascaris; mentre è più dilatata la distanza del Nichelino Hesperia dal secondo posto, sono, infatti, quattro i punti dal Chisola.

Nel rush finale la banda di Gabriele Davin sfiderà il Charvensod; mentre il Nichelino potrebbe già festeggiare il titolo nel prossimo weekend, qualora non perdesse con il Chisola (seconda forza del gruppo C).

Se non dovesse arrivare il match-point nella 25esima giornata di campionato, i rossoblù affronteranno il Pinerolo sempre con il destino nelle proprie mani. Le carte sul tavolo stanno per essere svelate, servirà ancora un po’ di tempo per capire se Pro Eureka e Nichelino Hesperia riusciranno ad aggiudicarsi il trono imperiale della categoria U17 regionale.