Maggioni-Righi, nella giornata di Pasquetta le semifinali del Torneo internazionale

I bianconeri U17 hanno strappato il pass qualificazione, dopo aver dominato il rispettivo gruppo A, incluso il successo di misura con i padroni di casa del Borgaro Nobis, eliminati dalla competizione dopo aver disputato un torneo di tutto rispetto. La Rappresentativa di Lega Pro, invece, si è qualificata al secondo gradino del girone B con 5 punti all’attivo, terminando alle spalle dei vice campioni in carica del Genoa. Percorso quasi perfetto, anche, per la formazione inglese del Wolverhampton; che si è arresa solamente alla Juventus (2-1), ma con il pass per le final four già saldamente in tasca.

Infine al Genoa sono bastati cinque punti e una miglior differenza reti per registrare la propria presenza al penultimo atto del Torneo. Esce di scena, quasi a sorpresa, l’Atalanta (detentrice della coppa); eliminata con due gettoni all’attivo, senza riuscire a segnare nemmeno una rete alla Rappresentativa regionale Piemonte/Valle d’Aosta. Nel femminile, è l’Inter ad aggiudicarsi il primo posto nella seconda edizione del Memorial Vincenzo Barrea, annichilendo in finale le bianconere della Juventus.

Ecco qui sotto le classifiche dei due gironi e il programma finale.

Girone A: Juventus 7, Wolverhampton 6, Atalanta 4, Borgaro Nobis 0



Girone B: Genoa 5, Rappresentativa nazionale Lega Pro 5, Rappresentativa regionale Piemonte Valle d'Aosta 2, Honka 2 .

SEMIFINALI - Oggi

9.30 Juventus-Rappresentativa Nazionale Lega Pro

10.45 Genoa-Wolverhampton

FINALI

16.00 Finale 3°/4° posto

17.15 Finale 1°/2° posto