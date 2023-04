U17 Regionali, primo match point per il Nichelino nella tana del Chisola

Una partita decisiva per le sorti del campionato, visto che i rossoblù hanno quattro lunghezze di vantaggio sui biancoblù quando mancano due giornate al termine della regular season. Primo match point quindi per la squadra di Bert, che nel caso in cui non perdesse si laureerà a tutti gli effetti la nuova regina del girone C U17 Regionale.

Ultima chiamata, invece, per gli azzurri, che possono soltanto vincere e sperare in un contraccolpo psicologico da parte della capolista negli ultimi novanta minuti di campionato. All’andata il Chisola di Mezzano si impose di misura sul campo del Nichelino Hesperia, ma la maggior costanza da parte dei ragazzi rossoblù ha permesso di agguantare il primato e approfittare del breve momento titubante della rivale al titolo.

Riflettori focalizzati anche sull’ultima curva, nella quale il Nichelino ospiterà il Pinerolo (quarta forza del girone), che ha già certificato la propria presenza nei prossimi play-off; per il Chisola, invece, impegno sulla carta agevole con la Bruinese, ubicata al decimo gradino della graduatoria a quota 18 punti.

Discorsi che potrebbero non trovare un filo logico, qualora la formazione di Bert dovesse racimolare almeno un punto a Vinovo, nella tana degli azzurri.