U17 Regionali: brillano Volpiano Pianese e Chieri. Al tavolo delle grandi anche la Pro Eureka

Saranno due giornate intense e infuocate per quanto riguarda la categoria U17 regionale . Molte le squadre che hanno già certificato la loro presenza al banchetto della Coppa Piemonte 2022/23 ; altre, invece, il traguardo devono ancora raggiungerlo.

Nel girone A Volpiano Pianese e Sparta Novara sono già certe di parteciparvi e nella giornata di sabato potrebbe aggiungersi anche il Casale. La lotta per il quarto posto, invece, è un discorso tra Biellese e Ticino, con i bianconeri che hanno due lunghezze di vantaggio sui granata.

Nel gruppo B sorride soltanto la Pro Eureka, vicinissima ad alzare al cielo la coppa della regular season; con l'Alpignano che nutre ancora qualche speranza di vincere il titolo. Lascaris, Vanchiglia e Quincinetto si giocheranno il tutto per tutto a distanza nelle ultime partite. Nel raggruppamento C volano alle fasi finali Nichelino Hesperia, Chisola e Cheraschese. Crescono anche le quotazioni per il Pinerolo; mentre il Fossano è lontano cinque lunghezze dall’ultimo gradino utile.

Il girone D è stato dominato in lungo e largo dal Chieri (seria candidata al titolo regionale). Assieme agli azzurri approdano agli spareggi senza appello altri due settori giovanili altolocati come Acqui e CBS. L’Asti, invece, affronta la Novese con il primo match point per estraniare definitivamente dai giochi il Derthona (quinto con 43 punti all’attivo). Ecco qui sotto il tabellone dei prossimi play-off.

COPPA PIEMONTE (U17 REGIONALI):

1^ FASE - (30 Aprile, 3 e 7 Maggio)

QUADRANGOLARE 1: VOLPIANO PIANESE; 2^ Class. Girone B; 3^ Class. Girone B; 4^ Class. Girone A

QUADRANGOLARE 2: 1^ Class. Girone B, 2^ Class. Girone A, 3^ Class. Girone A, 4^ Class. Girone B

QUADRANGOLARE 3: 1^ Class. Girone C, 2^ Class. Girone D, 3^ Class. Girone D, 4^ Class. Girone C

QUADRANGOLARE 4: CHIERI, 2^ Class. Girone C, 3^ Class. Girone C, 4^ Class. Girone D

QUARTI DI FINALE (Domenica 14 Maggio)

1^Class. Quadrangolare (1) Vs 2^Class. Quadrangolare (2)

1^Class. Quadrangolare (2) Vs 2^Class. Quadrangolare (1)

1^Class. Quadrangolare (3) Vs 2^Class. Quadrangolare (4)

1^Class. Quadrangolare (4) Vs 2^Class. Quadrangolare (3)

SEMIFINALI (Mercoledì 17 Maggio)

Accoppiamenti stabiliti tramite sorteggio

FINALE (Domenica 21 Maggio)