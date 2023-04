Under 17 Regionali: Cbs - Canelli 12-1

La Cbs morde il match sin dalle primissime battute con Buda. Il nove entra in area e fulmina Serra con un diagonale preciso e potente che vale il terzo gol in stagione. Non sarà l'ultimo. I rossoneri si riversano nella metà campo avversaria per legittimare il vantaggio. Cosa che avviene al ventesimo con Fucini, che beffa involontariamente Serra con un tirocross dalla traiettoria imparabile. Gli ospiti comunque, nonostante il divario tecnico evidente, non ci stanno a subire senza reagire, spingendosi in avanti con coraggio. Le due occasioni che i ragazzi di Errante creano però, sono facile preda di Tagliarini, sempre attento e sicuro negli interventi fra i pali. Poco dopo però, arrivano in sequenza il terzo e il quarto gol dei padroni di casa. Il tris porta la firma di Caprara che, sfruttando un colpo di tacco di Stiari, fa partire un siluro dal limite dell'area imparabile. Il poker invece, lo firma ancora Buda: l'esterno della Cbs ribadisce in rete un batti e ribatti all'interno dell'area ospite dopo un calcio d'angolo. Sono i due gol che spengono il Canelli.

Prima della fine del primo tempo ne arrivano altri due. Prima Achino conclude un contropiede per orchestrato con un destro dalla distanza, poi Stiari dalla lunetta mette la palla dove Serra non ci può arrivare. In mezzo a queste due reti, arriva anche il gol della bandiera del Canelli, che porta la firma di Laiolo, attento e caparbio a deviare in porta un tirocross di Grasso.

Nel secondo tempo, la giostra del gol non chiude i battenti, anzi, trova un nuovo protagonista in Mitini, subentrato al posto dell'infortunato Achino, che sigla la rete del 7-1 dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Al decimo Buda spreca un calcio di rigore, cogliendo la traversa, mentre pochi minuti più tardi Pappalardo fa tutto da solo, seminando la difesa avversaria e siglando l'ottavo gol della Cbs. Nel finale i rossoneri dilagano con Caprara su calcio piazzato prima, e su rigore poi, ancora Pappalardo e infine Fucini, per il secondo gol stagionale.