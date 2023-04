TDR Rappresentativa U17, debutto da sogno per i ragazzi di Frasca contro Marche

Buona la prima per la Rappresentativa LND Piemonte VdA , che si aggiudica il match contro la selezione marchigiana.

Un debutto da sogno per i ragazzi di Frasca, capaci di rimontare la rete di Sergiacomo con la doppietta di Giacona e griffare i primi tre punti nella 58esima edizione del Torneo delle Regioni. Decisivi i cambi dalla panchina soprattutto quelli di Leone e del centravanti del Borgosesia, protagonisti di una prestazione sbalorditiva.

Nell’altra partita, invece, la Sicilia ha disintegrato la resistenza della Basilicata, un 5-0 che permette alla formazione giallorossa di aggiudicarsi i primi pesanti gettoni del rispettivo cammino.

Inizia forte fin da subito la squadra marchigiana con la prima occasione che capita sul sinistro di Pierluigi, stoppato dall'intervento prodigioso di un sensazionale Cabella. Gli sforzi della banda di Baldarelli però vengono ripagati poco più dopo: da calcio d’angolo Saponaro appoggia per Sergiacomo, il quale di testa deposita il cuoio in fondo al sacco.

La reazione dei padroni di casa è furiosa, imminente e di qualità. Al 23’ Giacona sfrutta nel migliore dei modi un’indecisione della retroguardia marchigiana e rimette il match sui binari dell’equilibrio. Nella ripresa, invece, la formazione di Frasca pesca il jolly da tre punti: Leone si inserisce con prepotenza e viene atterrato dall’estremo difensore avversario nel cuore dell’area di rigore. Dagli undici metri il bomber del Borgosesia non perdona e regala alla sua squadra un esordio convincente e prestigioso.

Nel prossimo turno la Rappresentativa Piemonte VdA affronterà la Basilicata (sfida in programma domani alle ore 11); impegno ambizioso per Marche contro la più quotata Sicilia.

PIEMONTE VDA-MARCHE 2-1

MARCATORI: pt 15' Sergiacomo (M), 23' Giacona (P); st 29' rig. Giacona (P).

PIEMONTE VDA (4-4-2): Cabella; Mammolenti (14’ st Cotroneo), Mancino, Solavaggione, Pauliuc (26’ st. Carnevale); Gironda (14’ st Brizzi), De Dominicis (1’ st Valentini), Giraudo (8’ st Italiano), Manicone (40’ st Tortorella); Giacona, Ferrari (22’ st Leone). A disp.: Valente, Manfredi. All.: Frasca 7.

MARCHE (4-3-3): Bellucci, Ciottilli, Pietropaolo, Saponaro, Cosignani; Morini, Morelli (33' st Castignani), Mangiacapre (10’ st Beu); Sergiacomo (24’ st Gaspari), Manna (5’ st Corrado), Pierluigi. A disp.: Orsini, Nobili, Alessandroni, Cerquozzi, Frulla. All.: Baldarelli.