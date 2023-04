TDR Rappresentativa U17, pari franco per il Piemonte VdA contro la Basilicata

Un mezzo passo falso, che costringe i ragazzi di Frasca a vincere l’ultima sfida contro la Sicilia, ma con la possibilità di avere il destino dalla propria parte. Ebbene sì perché nell’altra sfida di giornata la selezione marchigiana ha inflitto ai giallorossi il primo K.O. del Torneo (1-0).

Diverse le rotazioni effettuate dal condottiero Frasca, che decide di affidarsi a forze fresche come ad esempio Valentini per De Dominicis, Brizzi e Manfredi al posto di Gironda e Ferrari, tenendo fede al 4-3-3. Avara di emozioni la sfida tra le due Rappresentative con i locali che si fanno però preferire per il numero di occasioni create, ma non capitalizzate.

Al 10’ giro di lancette il primo squillo proviene dal destro di Giacona, ma il cuoio svernicia il montante alto della porta difesa da Asslani. Scampato il pericolo la Basilicata inizia a crescere e sfiora la rete del vantaggio con Saccomanni, ma l’esterno lucano deposita la sfera fuori da posizione ghiotta.

Nella ripresa Frasca mescola le "fiches", donando maggior lucidità e freschezza alla sua creatura. Gli sforzi però della Rappresentativa LND Piemonte VdA non vengono ripagati nel migliore dei modi e l’ultimo sussulto della contesa è per gli ospiti, nuovamente con Saccomani, l’uomo più pericoloso della banda di Telesca, che a tu per tu con Cabella sciupa il match-ball. Nel finale di partita l’assedio prodotto dagli undici di Frasca viene inibito con esperienza dalla retroguardia lucana, caparbia a inchiodare sul pari il Piemonte VdA fino al triplice fischio finale.

BASILICATA-PIEMONTE VDA 0-0

BASILICATA (3-5-2): Asslani; Cicirelli, G. Cirigliano (31' st Pallottino), Lopez; Nella (35' st V.Cirigliano), Nkodo Bihina, Petrola, Romito (30' st Peluso), Saccomani; Stigliano (39' st Bonfrisco), Vaccaro (9' st Flocco). A disp.: Biffaro, Carella, Giosa, Guerra. All.:Telesca.

PIEMONTE VDA (4-3-3): Cabella; Brizzi (1' st Gironda), Cotroneo (9' st Italiano), Giacona, Giraudo (9' st Tortorella); Manfredi (1' st Ferrari), Mancino, Manicone (9' st De Dominicis); Pauliuc, Solavagione (30' st Carnevale), Valentini. A disp.: Valente, Leone, Mammolenti. All.: Frasca.

ARBITRO: Guacchione di Collegno.

NOTE: ammoniti: De Dominicis (P), Valentini (P), Bonfrisco (B).