TDR, sorridono U15, U17 e la femminile. Niente da fare per l'U19 di Loparco

Niente da fare, invece, per la selezione U19 guidata da Loparco, eliminata anzitempo dalla prestigiosa competizione. È andata meglio per le altre squadre locali, capaci di chiudere il rispettivo cammino al primo posto (entrambe hanno avuto la meglio sulla Sicilia). La squadra di Frasca ha spazzato via la resistenza giallorossa per 0-2 (griffe di Giacona e Manfredi); stesso esito e risultato per la banda di Salvamano (reti di Reci e Calamita).

Bene anche la Rappresentativa LND Piemonte VdA femminile, che ha terminato il girone B al primo posto a quota sette punti. Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati anche i prossimi accoppiamenti dei quarti di finale. L’U17 affronterà il Friuli Venezia Giulia, formazione capace di eliminare la temibile Lombardia dal prestigioso TDR; l’Under 15, invece, ha pescato il Veneto, una delle migliori seconde. Per la Femminile ci sarà l’ostico impegno contro la quotata Lombardia.

Tutte le final-8 andranno in scena domani, con la speranza che le nostre selezioni possano aggiudicarsi un posto in semifinale. Ecco qui sotto il tabellone completo.

Rappresentativa U17- (25/4 ore 11):

Abruzzo-Marche

Campania- CP Bolzano

PIEMONTE VDA-Friuli Venezia Giulia

Lazio-Calabria

Rappresentativa U15 - (25/4 ore 9.30):

Toscana-Lazio

Lombardia-Abruzzo

PIEMONTE VDA-Veneto

Emilia Romagna-Calabria

Rappresentativa U23 Femminile - (25/4 ore 16.30):

Toscana-Veneto

Umbria-Liguria

PIEMONTE VDA-Lombardia

Emilia Romagna-Sicilia