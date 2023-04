Torneo delle Regioni, l'Under 17 piemontese vince e va in semifinale. Cade l'Under 15

Resta la rappresentativa Under 17 l'unica superstite fra le tre maschili del Piemonte al Torneo delle Regioni. Dopo l'Under 19, che non è riuscita a superare la fase a gironi, anche l'Under 15 ha infatti lasciato la manifestazione nella giornata di oggi perdendo ai quarti di finale. La sfida contro il Veneto disputata a Volpiano è infatti finita 2-0 per gli avversari, che hanno colpito con una rete per tempo.