TDR Rappresentativa U17, la squadra di Frasca supera Lazio e vola in finale

Un replay in stile Fa Cup, visto che le due squadre si sono già incontrate nella fase a gironi, dove ad avere la meglio furono proprio gli uomini di Frasca. Decisivo il successo sulla selezione laziale, la quale è stata travolta dalle reti di Leone e Giacona. Nell’altro match, invece, il Marche ha rifilato un sonoro 3-0 alla Campania.

Partita ricca di emozioni da una parte e dall’altra, nonostante la posta in palio altissima. I primi pericoli arrivano da calcio d’angolo, ma le inzuccate di Ciaramella prima e Mancino poi si spengono sul fondo. Al 15’ gli ospiti avrebbero l’occasione di aprire le danze: Metawie pesca Sabattini, il quale da buona posizione svernicia il montante alto della porta difesa da Cabella.

Scampato il pericolo la squadra di Frasca comincia ad alzare i giri del motore. Al 30’ giro di lancette Brizzi, dopo aver ubriacato il rispettivo difensore, disegna per Ferrari che manca l’appuntamento con la rete. Nella ripresa la musica a Volpiano muta notevolmente, merito anche del condottiero del Piemonte VdA che getta nella mischia Giacona. Ed è proprio il centravanti biancorosso a verticalizzare per Paliuc, il quale imbuca per Leone che a tu per tu con Coronas non perdona.

Nei concitati minuti finali la formazione locale blinda il risultato con il neo entrato Giacona, che con un tocco delizioso accarezza il cuoio alle spalle del numero uno laziale. È il tripudio di una finale conquistata con qualità, perseveranza e sacrificio; per una formazione che ha tutto il necessario per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.