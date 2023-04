Under 17 Regionali: Pro Eureka - Alpignano 0-2

Era la gara della domenica, forse anche dell'anno. Almeno per quanto riguarda il girone b del campionato Under 17 Regionale, alla sua ultima giornata. Il big match per il primo posto è andato all'Alpignano , che ha superato con il più classico dei punteggi la Pro Eureka , chiudendo quindi la regular season in testa al girone, con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Un bel biglietto da visita in vista della Coppa Piemonte, oltre ad una bella soddisfazione, considerato che Alpignano, Lascaris e Pro Eureka si sono date battaglia per tutto il corso dell'anno. E non è un caso, difatti, che hanno concluso il rispettivo campionato in una posizione ravvicinata, raccolte in un fazzoletto di punti (tre). Contro i ragazzi di Davin, l'Alpignano ha approcciato il match nel migliore dei modi, sbloccando la gara dopo quasi 15' di gioco, alla prima vera occasione del match: cross magistrale con i giri giusti di Bitto che trova in posizione perfetta Centinaro sul secondo palo che non sbaglia e di testa appoggia in rete, portando in vantaggio la squadra di Manavella.

Il gol non sveglia, però, la Pro Eureka, che al contrario s'innervosisce e non riesce mai a carburare come dovrebbe per cercare di rimontare la partita. Sbollita la rabbia per lo svantaggio all'intervallo, nella ripresa scende in campo tutta un'altra squadra: la Pro Eureka parte forte, portando una fortissima pressione nei pressi dell'area di rigore avversaria, costringendo gli ospiti a difendere bassi per poi provare a riversarsi velocemente in avanti con le ripartenze.

Il canovaccio della partita è questo, ma la fortuna non gira dalle parti dei padroni di casa. E come nel più classico dei casi, una squadra gioca e l'altra segna: nei minuti finali della ripresa, con la Pro Eureka tutta in avanti per il forcing finale, l'Alpignano sfrutta la ripartenza decisiva e insacca in rete il gol che mette in ghiaccio la partita e chiude tutti i conti. Un magistrale contropiede guidato da Carnevale porta al gol di Leccese, con una semi rovesciata da far venire giù lo stadio. La Pro Eureka getta la spugna e si arrende alla forza dell'Alpignano, grazie ad un piano partita pressoché perfetto di Manavella: attendere per poi ripartire e colpire. Ed è andata proprio così.