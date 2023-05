Under 17 Regionali: Pro Eureka-Volpiano 3-0

La Pro Eureka cala un tris al?Volpiano nella seconda giornata dei playoff. Le due squadre arrivavano all’appuntamento con una sconfitta per la Pro (battuta dal Lascaris ) e con una vittoria per il?Volpiano nella prima giornata (4 a 1 contro RG Ticino).

A fare la gara sono i padroni di casa che si dimostrano più in palla degli avversari. Al 12’ infatti la Pro sblocca il match con Pace che, dopo aver sfruttato un’ottima occasione sulla fascia destra, trafigge un incolpevole Murgia.

Nei minuti successivi gli animi si accendono un pochino, anche perchè l’arbitro cerca di utilizzare il meno possibile il fischietto e far giocare. Sul fronte ospite, il?Volpiano recrimina anche un rigore per un presunto fallo di mano in area, giudicato dal direttore di gara non da rigore.



Il?Volpiano cerca di rendersi pericoloso con Vargas che però non riesce a concretizzare sanche perchè la difesa comandata da Cotroneo fa buona guardia. Si arriva alla fine del primo tempo con la Pro?Eureka in vantaggio 1 a 0, con un pò di nervosimo in campo e un rigore recriminato dagli ospiti. Ingredienti che preannunciano come la ripresa potrà essere vivace.



Ad inizio secondo tempo i padroni di casa si spingono subito in avanti alla ricerca del raddoppio che darebbe più sicurezza e tranquillità ai ragazzi di Davin. Le Foxes, dal canto loro, faticano a costruire e ad abituarsi ad un campo diverso dal sintetico del Bertolotti sul quale sono abituati a gicoare. La Pro Eureka non sta a guardare ed è brava a sfruttare le indecisioni e le difficoltà degli avversari ad entrare in partita. Al 18’ la bella conclusione di Rebotti si insacca sotto l’incrocio. per il 2 a 0 locale. Il Volpiano va ancora più in difficoltà. A questo punto la Pro?Eureka ne approfitta e in soli tre minuti cala il tris. Al 21’ Capogna sfrutta un buco difensivo per scrivere il proprio nome nel tabellino dei amrcatori e mettere definitigvamente nel ghiaccio il match.



Dopo due turni, la classifica vede al primo posto del minigirone il Lascaris con quattro punti, a seguire Pro?Eureka a quota 3 grazie alla vittoria conquistata proprio contro il?Volpiano, pure quest’ultimo a 3 punti. Per la qualificazione si deciderà nell’ultimo turno in prgramma mercoledì 3 maggio con il seguente calendario: RG?Ticino (un punto in classifica)-Pro?Eureka e Volpiano-Lascaris.