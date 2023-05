U17 Regionali: il Chieri vola ai quarti di finale; rialza la testa la Pro Eureka

Pronostici rispettati anche nella seconda giornata della Coppa Piemonte Valle d’Aosta U17 regionale: le emozioni, infatti, non sono mancate.

Nel quadrangolare 1 si rialza la Pro Eureka che disintegra la Volpiano Pianese (3-0): I gialloblù riaccendono quindi la corsa ai quarti di finale, posizionandosi al secondo gradino alle spalle del Lascaris. I bianconeri, infatti, falliscono il match-point (2-2 con l’Ivrea), ma restano saldamente in testa alla classifica a quota 4 punti.

Nel gruppo 2 crolla nuovamente l’Alpignano contro il Casale (3-0), che deve deve addio ai sogni di gloria. Il Vanchiglia impatta sul 2-2 con lo Sparta Novara e deve condividere il trono proprio con i bianco scudati. Nel girone 3 inarrestabile il Pinerolo che supera di misura l’Acqui e ipoteca il passaggio del turno (ein plein per gli azzurri); il Nichelino Hesperia fa la voce grossa sul campo della CBS e conquista i primi gettoni del prestigioso torneo.

Nell’ultimo raggruppamento si conferma il Chieri che travolge 0-4 la Cheraschese e vola alle final-8; l’Asti non passa con il Chisola (2-2); per i galletti biancorossi nell’ultimo turno dovranno vincere e sperare in un contraccolpo fisiologico dei biancazzurri. Ecco qui sotto i risultati, classifiche e i primi verdetti.

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA U17 REGIONALI

QUADRANGOLARE 1

Lascaris-Pro Eureka 3-1

Volpiano Pianese-Ticino 4-1

Pro Eureka-Volpiano Pianese 3-0

Ticino-Lascaris 2-2

3^ GIORNATA - DOMANI ORE 18.30

Ticino-Pro Eureka

Volpiano Pianese-Lascaris

Classifica: Lascaris 4; Pro Eureka, Volpiano Pianese 3; Ticino 1.

QUADRANGOLARE 2

Alpignano-Vanchiglia 0-1

Sparta Novara-Casale 1-0

Casale-Alpignano 3-0

Vanchiglia-Sparta Novara 2-2

3^ GIORNATA - DOMANI ORE 18.30

Alpignano-Sparta Novara

Vanchiglia-Casale

Classifica: Sparta Novara, Vanchiglia 4; Casale 3; Alpignano 0.

QUADRANGOLARE 3

Nichelino Hesperia-Pinerolo 0-3

Acqui-CBS 1-4

CBS-Nichelino Hesperia 0-2

Pinerolo-Acqui 2-1

3^ GIORNATA - DOMANI ORE 18.30

Nichelino Hesperia-Acqui

Pinerolo-CBS

Classifica: Pinerolo 6; CBS, Vanchiglia 3; Alpignano 0.

QUADRANGOLARE 4

Chieri-Asti 4-1

Chisola-Cheraschese 2-0

Asti-Chisola 2-2

Cheraschese-Chieri 0-4

3^ GIORNATA - DOMANI ORE 18.30

Asti-Cheraschese

Chieri-Chisola

Classifica: Chieri 6*; Chisola 4; Asti 1; Cheraschese 0

*Chieri ai quarti di finale