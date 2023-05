U17 Regionali: domenica la finale della Coppa Piemonte tra Pinerolo e Lascaris

Nella pellicola cinematografica de L’uomo dei sogni vi era una frase simbolica: “Gli eroi si ricordano, i miti non muoiono mai.” Lo stesso epilogo che si augurano di vivere Pinerolo e Lascaris nella finalissima della Coppa Piemonte U17 regionale, in programma domenica 28 Maggio a Casale.

Un autentico dentro o fuori, che si prestano a vivere le due formazioni, con l'obiettivo di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Un desiderio da certificare con l’ultimo passo, quello più difficile, ma anche il più bello.

Ma come arrivano Pinerolo e Lascaris all’ultimo atto del Torneo? Il tecnico dei blues Primerano dovrà fare a meno del pistolero Pepe, assenza pesantissima nel comparto offensivo. Allo stesso modo anche l’estremo difensore Cain e il centrocampista Duarte non saranno del match. Il condottiero del Pinerolo potrà fare affidamento su una pedina interessante da giocarsi fin dall’inizio, ovvero quella di Sconfienza, che nella precedente stagione aveva alzato il titolo U16 regionale proprio con la casacca degli avversari.

Dall’altra parte, invece, vi è un allenatore in ascesa alla seconda apparizione in una finale prestigiosa come la Coppa Piemonte 2022/23. La squadra di Mirasola arriva alla partita galvanizzata dai successi convincenti contro Sparta Novara (5-0) e Vanchiglia (4-1). Diversi i dardi velenosi a disposizione del tecnico bianconero; su tutti brilla il nome di Christian Ierinò, trequartista duttile, di spiccate qualità tecniche e con il vizio della rete. Come tutte le finali che si rispettano si giocherà molto probabilmente sui dettagli; ma con il Lascaris che parte leggermente favorito rispetto all’armata di Primerano. Ecco qui sotto le probabili formazioni delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI:

PINEROLO (3-4-2-1): Chiabrando; De Dominicis, Ghiano, Scatena; Giglio, Carbone, Zhuri, Bonino; Sconfina, Andreello; Pussetto. All.: Primerano.

LASCARIS (4-3-3): Lavina; Italiano, Peinetti, Mammolenti, Friso; Favilla, Mingarelli, Bisi; Ierinò, De Luca, Massaro. All.: Mirasola.