Marcatori: pt 14’ Andreello (P), 21’ Massaro (L), 27’ De Luca (L).

Pinerolo: Chiabrando, Giglio, Scatena, De Dominicis, Zaffonte, De Salvo, Sconfienza, Carbone, Pussetto, Andreello, Zhuri. A disp.: Frairia, Pacconi, Demarinis, Laveglia, Sacco, Maccario, Bonino, Mulas, Agu. All.: Primerano.

Lascaris: Lavina, Friso, Italiano, Mammolenti, Mingarelli, Peinetti, De Luca, Bisi, Massaro, Favilla, Adamo. All.: Allegretti, Algarotti, Rubini, Rotolo, Kingidila, Malavasi, Ierinò, Ediwin, Bernardinis. All.: Mirasola.

Arbitro: Brescia di Novara.

Sono i temibili ragazzi del Lascaris ad alzare per la seconda volta consecutiva la Coppa Piemonte U17 regionale al termine di una partita seducente ed esaltante dal punto di vista tecnico.

Come tutte le finali che si rispettano anche quella tra Pinerolo e Lascaris non poteva che riservare emozioni da una parte e dall’altra. A spuntarla sono stati i bianconeri di Mirasola. La sconfitta, invece, per i biancazzurri non cancella quanto di buono fatto durante l’arco della stagione, ma la delusione disegnata sui volti dei ragazzi di Primerano di esser arrivati a un passo dal sogno è lampante e sconfortante. Se da una parte c’è chi recrimina, dall'altra c’è il Lascaris, che oltre ad aver conquistato l’ambito Trofeo, si prepara ad affrontare la lunga ed estenuante avventura nella fase nazionale. Diversi i trascinatori che hanno proiettato le zebre verso l’empireo: dal pistolero Nicolò Massaro, il quale in stagione ha “sparato” 16 volte la sfera in fondo al sacco e ha dato via alla rimonta bianconera nel pomeriggio di Casale, alla granitica coppia difensiva Mammolenti-Mingarelli, passando dal lavoro sporco spalle alla porta dell’imperatore Favilla, abile ad aprire orizzonti e scenari per i suoi compagni nelle retroguardie avversarie.

Alla prima vera occasione da rete è l’armata di Primerano a spezzare il sottile filo dell’equilibrio con Andreello il quale da buona posizione trafigge sul palo lontano l’estremo difensore avversario. Ma la reazione dei bianconeri è imminente e spietata; al 21’ giro di lancette Adamo disegna per il solito Massaro che a tu per tu con Chiabrando non perdona. Galvanizzati dalla rete del pareggio i ragazzi di Mirasola calano il bis pochi attimi dopo questa volta con la “zanzara” De Luca, che deposita il cuoio in fondo al sacco con un tocco morbido e vellutato. Nella ripresa i ritmi calano drasticamente, merito anche dei bianconeri nel congelare possesso e risultato fino al triplice fischio finale. Il Lascaris vince, convince e conferma di essere la miglior formazione U17 del territorio; dall’altra parte, invece, la sconfitta non toglie il prestigioso percorso fatto dalla banda di Primerano.