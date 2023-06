Il Fossano ufficializza i quadri tecnici, per il Bra ancora diversi dubbi da sciogliere

Tempo di cambiamenti, conferme e nuove idee in casa giallorossa. Il Bra ha ufficializzato gli addii di Sergio Boscarino e Filippo Policaro, attraverso un comunicato di ringraziamenti per il rispettivo operato. "Sergio Boscarino (mister Juniores Nazionale) e Filippo Policaro (mister Under 17) a partire dalla stagione 2023/24 non faranno più parte dello staff tecnico A.C. Bra. La società li ringrazia per il lavoro svolto, a beneficio dei colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali”.