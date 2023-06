U17 Regionali: il Lascaris debutta domenica contro la perdente tra Altopascio-Campodarsego

Sognare in grande! Il Lascaris si prepara a vivere l’ultimo sentiero verso la finalissima del torneo nella fase nazionale. Gli under 17 bianconeri, nelle final-six, sono stati inseriti nel triangolare A ; nel quale sfideranno Campodarsego e Tau Altopascio.

Il raggruppamento B, invece, vede la presenza di Matera, Levante Azzurro (squadra pugliese) e Vigor Perconti, formazione della capitale. Le zebre saranno spettatori non paganti del primo match tra Campodarsego-Tau (domani) e debutteranno nel pomeriggio di Domenica contro la squadra perdente.

L’ultimo partita, invece, è in programma il 23 Giugno. L’ultimo atto del torneo, come per gli U15 regionali, verrà disputato a Matelica, nelle Marche. Ecco qui sotto il programma dei bianconeri.

GIRONE A

1ª giornata: Tau Altopascio-Campodarsego (Domani ore 16)

2ª giornata: Lascaris vs Perdente (Domenica 18 Giugno)

3ª giornata: Vincente vs Lascaris (Venerdì 23 Giugno)

Finale: 29 Giugno ore 18 a Matelica