Nichelino Hesperia; Elio Bert lascia i biancorossi, Fabrizio Morabito il successore

Diversi gli addii fragorosi, ma allo stesso tempo è solida la linea tracciata dalla società biancorossa. Elio Bert non sarà più alla guida della Under 17; il tecnico, infatti, è prossimo ad approdare alla Volpiano Pianese. L’eredità pesante lasciata da Bert verrà presa in carico da Morabito, ex Chisola e con un passato anche al Rivoli come direttore generale.

Cambia anche la panchina della U15 con Ivan Mingardo, che ha salutato il Bacigalupo dopo dieci anni. Confermato Salvatore Lombardo in U16; mentre ad Agnello il compito di guidare gli esordienti con il primo campionato giovanile. Qui sotto l’organigramma completo.

I QUADRI TECNICI 2023/24

Under 17: Fabrizio Morabito (nuovo)

Under 16: Salvatore Lombardo

Under 15: Ivan Mingardo (nuovo)



Under 14: Salvatore Agnello