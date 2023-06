Pinerolo: Vanacore lascia, al suo posto pronto l'ex Sisport Fabrizio Tiengo

Nonostante la rottura, il responsabile del settore giovanile Enzo Salia non si è fatto cogliere impreparato. A guidare la categoria gli Allievi spetterà a Fabrizio Tiengo con un passato glorioso nel SGS della Sisport.

L'ex Asti Vanacore, invece, molto probabilmente approderà a Chieri, sempre nella medesima categoria. Per quanto riguarda le altre panchine: Ciro Annichiarico sarà il faro dell’U16. In U15 confermata la presenza di Domenico Primerano; mentre Alessandro Iaccarino avrà il ruolo delicato di traghettare gli Esordienti in Under 14.