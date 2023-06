Rosta, confermati tutti gli allenatori della scorsa stagione

Dopo l’ultima ottima stagione il Rosta conferma in blocco tutti i tecnici, premiati per la valorizzazione dei diversi gruppi e dei meriti sportivi raggiunti, tra i quali spiccano le Promozioni centrate ai regionali con tutte le categorie iscritte.

Per l’Under 17 il tandem Mirimin-Casimiro completerà il biennio; in Under 16 spetterà nuovamente a Luigi Munno portare a termine la crescita dei suoi ragazzi; per l'Under 15 ci sarà Campisi; mentre i campioni provinciali dell'Under 14 saranno ancora sotto l’ala di Andrea Bonfante.

Ad arricchire il comparto tecnico ci saranno Marco Simondi, il quale si occuperà della preparazione atletica di tutte le squadre e l’ambo Bellaera-Dematteis, per i portieri.