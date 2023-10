Under 17 Regionali: Alba-Albese 6-2

MARCATORI: 5’ pt, 6’ st Imarhiagbe (A), 35’ pt, 3’ st, 22’ st, 27’ st, 41’ st Trinchero (AC), 37’ st Altare (AC).

ALBA CALCIO: Ribero, Vidotto (32’ st Meinardi), Battaglino, Cucurachi (38’ st Scoffone), Icardi, Lanza, Galtieri, Asteggiano (32’ st Volpe), Alfieri (28’ st Altare), Trinchero (41’ st Lupi), Bussi (18’ st Gallarato).

A disp. Bottala, Ponzio, Scavino.

All. Pellegrino.

ALBESE: Mollo, Arnero (32’ st Vinai), Casetta S., Bruno, Costa, Curcio (28’ st Bongiovanni), Casetta B., Barbero, Buffa (1’ st Zichella), Imarhiagbe, Lazzarin (22’ st Carosso).

A disp. Aloi, Manfredini.

All. Laguzzi.

ARBITRO: Grillo di Bra.

NOTE: Ammoniti: Battaglino (AC).

Trinchero show: l’Alba Calcio si impone nettamente sull’Albese e vince per 6-2 il derby cittadino nel segno del suo numero 10 che sigla ben 5 gol in 51 minuti seguendo le orme di recordman del calibro di Haaland e Lewandowski.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, l’Alba Calcio dilaga nel secondo e sovrasta gli avversari in quella che non è soltanto una sfida tra club rivali ma una vera e propria battaglia.

I padroni di casa approcciano la partita nel migliore dei modi, con grinta ed intensità, ma a passare in vantaggio è l’Albese con Imarhiagbe che apre le danze al 6’ minuto di gioco con un destro millimetrico all’angolino. L’Alba Calcio incassa il colpo e, non con poche difficoltà, trova il pareggio: Vidotto dalla corsia di destra pennella in mezzo all’area un cross con il contagiri, all’altezza dell’area piccola sbuca Trinchero che di testa infila il portiere e mette a referto il suo primo timbro della giornata.

Ad inizio secondo tempo l’Alba Calcio entra in campo più decisa che mai e dopo appena 3 minuti passa in vantaggio grazie al solito Trinchero che sfrutta a pieno il velo del compagno e scaraventa in rete il gol del 2-1.

La reazione dell’Albese non si fa attendere: al 51’ minuto Imarhiagbe risponde al dieci avversario e in contropiede sigla la sua doppietta personale con un gol fotocopia del primo.

Subito il secondo gol, la squadra di Pellegrino non va tanto per il sottile, attacca a testa bassa e aumenta i giri del motore. Il fortino dell’Albese cede e, a metà ripresa, i padroni di casa dilagano: prima calano il tris con Trinchero che trova la via della rete con un sinistro chirurgico sotto alla traversa e poi sempre il loro diez firma il poker personale con un destro di pregevole fattura che si infila all’incrocio.

Al 37’ l’Alba Calcio chiude definitivamente i conti con il neo entrato Altare che arrivato davanti al portiere lo spiazza col destro mettendo il pallone in buca e il risultato in cassaforte.

A quattro minuti dalla fine c’è ancora tempo per il quinto gol di Trinchero che mette così il punto esclamativo sulla sua prestazione e si porta momentaneamente in testa alla classifica marcatori con 10 reti in 3 giornate.

Con cinismo e qualità l’Alba Calcio rifila dunque 6 gol ai rivali e manda un chiarissimo messaggio a tutto il campionato: i gialloblù daranno del filo da torcere a chiunque.

INTERVISTE

Intervista ad Andrea Pellegrino, allenatore dell’Alba Calcio U17

- Una partita intensa, un derby vinto dilagando nel secondo tempo e una performance super di Trinchero… come valuta la prestazione dei suoi ragazzi?

- Una buona prestazione nel complesso. Siamo partiti un po’ contratti e deconcentrati nel primo tempo lasciando troppi spazi agli avversari mentre nel secondo tempo siamo venuti fuori dal punto di vista fisico e abbiamo fatto molto meglio riuscendo alla fine a vincere la partita molto agevolmente.

- Resta qualche rammarico dopo una prestazione così convincente?

- L’unico rammarico resta l’aver sbagliato troppi gol nel primo tempo, soprattutto ad inizio partita. Siamo stati poco incisivi sotto porta e questo ci ha un po’ destabilizzato, specialmente dopo il gol subito.