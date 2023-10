Il Volpiano esonera Elio Bert dopo solo tre giornate

La notizia dell'esonero non è di certo andata giù all'ormai ex tecnico, soprattutto per i risultati che aveva ottenuto nelle prime due giornate, battendo 3-1 il Caselle al debutto stagionale e vincendo per 0-8 in trasferta contro il Pianezza; Elio Bert, alla domanda su un chiarimento per le motivazioni del suo esonero ha risposto: “perché ho perso domenica, poi gioco con il trequartista e faccio troppi cambi. Dispiace solo che non mi sia stato dato un po' di tempo. Me la meritavo un po' più di fiducia”.

In questo momento la società del Volpiano Pianese non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale riguardo l'accaduto, che probabilmente arriverà nelle prossime ore.

Al posto di Bert, le Foxes potrebbero optare per una soluzione interna, ma è ancora presto per sapere quali saranno le mosse della società, che sicuramente avrà già in mente come muoversi, vista l'imminente sfida di domenica contro il Collegno Paradiso, squadra che al momento si trova al tredicesimo posto della classifica del Girone B.