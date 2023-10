Under 17 Regionali: errore tecnico dell'arbitro, ma Bruinese-Cit Turin non si rigioca

Il Giudice Sportivo Territoriale ha deciso di omologare il risultato di Polisportiva Bruinese-Cit Turin degli Under 17 Regionali . Il Cit Turin aveva presentato ricorso perché al momento della ripresa del gioco ad inizio secondo tempo e in altre tre occasioni nella ripresa impediva ai giocatori di batter ein avanti sostenendo, si legge nel dispositivo, "che da almeno tre anni per regolamento il calcio di inizio o ripresa del gioco va battuto esclusivamente all'indietro, verso la difesa". Tale imposizione avrebbe creato smarrimento e perdita di serenità negli atleti, impedendo di applicare uno schema d'attacco studiato in allenamento.

L'arbitro ha ammesso l'errore, ma ha anche dichiarato che nessun giocatore del Cit Turin ha protestato. Nel dispositivo si legge che "per determinare la necessità di ripetizione della gara il fatto o l'errore tecnico dell'arbitro devono non solo essere ammessi, come nel caso di specie, ma anche aver inciso direttamente sul risultato e/o sul regolare svolgimento della partita. Nell'ipotesi in esame, ad avviso di questa Giudice, non vi è alcuna evidenza di ciò, posto che il gioco nel secondo tempo si è svolto regolarmente, senza segnalazione in referto di proteste o nervosismo in campo, e che non si può realisticamente sostenere che laddove i giocatori del Cit Turin avessero ripreso il gioco calciando in avanti essi avrebbero certamente segnato".

Per questo motivo il risultato resta 3-1 per la Bruinese.